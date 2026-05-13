OUÇA: Financiado por Vorcaro, Flávio Bolsonaro teria cobrado pagamentos para filme do pai

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria repassado cerca de R$ 61 milhões para financiar o filme “Dark Horse”, produção biográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (13) pelo site The Intercept Brasil e repercutida pelo portal Metrópoles.

Segundo a publicação, os valores teriam sido negociados ao longo de 2025 para financiar o longa. Parte das conversas divulgadas mostra Flávio cobrando transferências relacionadas ao projeto.

De acordo com o Intercept, os repasses ocorreram entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações financeiras. O valor total negociado para o projeto chegaria a R$ 134 milhões, embora, segundo a própria apuração, não haja comprovação de que todo o montante tenha sido efetivamente transferido.

O material divulgado também cita movimentações financeiras envolvendo empresas sediadas nos Estados Unidos e pessoas próximas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. A origem e o destino dos recursos passaram a ser alvo de questionamentos após a revelação dos áudios.

Procurado pela reportagem do Intercept, Flávio Bolsonaro negou as acusações e afirmou que as informações seriam “mentira”. Até a publicação das reportagens, as defesas e assessorias dos demais citados não haviam se manifestado.

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