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Marquinhos confia na idoneidade de ex-secretário alvo de operação

Parlamentar disse que contratos da gestão não tiveram apontamentos de irregularidades

12 maio 2026 - 14h40Vinicius Costa
Marcos Marcello Trad - Marcos Marcello Trad -   (Foto: Izaias Medeiros)

O vereador Marquinhos Trad se pronunciou nesta terça-feira (12) sobre a operação do Grupo Especial de Combate à Corrupção que resultou na prisão do ex-secretário municipal de Infraestrutura em Campo Grande.

Em nota, o ex-prefeito afirmou confiar na conduta do ex-secretário e disse que a escolha para integrar sua gestão foi baseada em critérios técnicos e na experiência profissional apresentada à época.

Marquinhos Trad declarou que, durante o período em que o ex-secretário esteve na administração municipal, não houve problemas relacionados à atuação do então secretário. O vereador também afirmou que os contratos firmados durante sua gestão passaram pelos órgãos de fiscalização e controle sem apontamentos de irregularidades contratuais.

O parlamentar defendeu que as investigações ocorram com garantia ao direito de defesa e respeito à presunção de inocência. Segundo ele, a administração municipal buscou reduzir contratos de tapa-buracos e ampliar obras de recapeamento a partir de estudos técnicos realizados por instituições especializadas.

Por fim, Marquinhos Trad afirmou confiar no trabalho das instituições e defendeu que as apurações sejam conduzidas com responsabilidade e dentro do devido processo legal.

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