Serviço de tapa-buraco é alvo de operação do GECOC em Campo Grande

Sarah Chaves e Vinicius Costa atualizado em 12/05/2026 às 10h07

O serviço de tapa-buracos em Campo Grande é alvo de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em operação realizada na manhã desta terça-feira (12). Equipes cumpriram diligências em diferentes pontos da Capital.

Entre os alvos está a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), responsável pelos contratos e execução dos serviços de manutenção das vias da cidade. O coordenador do serviço de tapa-buraco, Edivaldo Aquino, foi preso na operação. Viaturas descaracterizadas do Gecoc foram vistas em frente à residência dele durante a manhã.

Além disso, conforme apurado pela reportagem, o engenheiro Mehdi Talayeh, que atua como coordenador na Sisep, foi detido.

As investigações também envolvem serviços relacionados a vias não pavimentadas em Campo Grande. Até o momento, o Ministério Público não divulgou detalhes oficiais sobre os mandados ou possíveis crimes investigados.

O JD1 entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande e aguarda retorno.

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