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Mais de 400 agentes são capacitados em formação de Justiça Restaurativa em MS

Sejusp encerra ciclo de capacitação voltado à atuação policial em comunidades indígenas, com participação de lideranças e representantes internacionais

08 maio 2026 - 17h50Taynara Menezes
A formação também contou com a participação de lideranças indígenasA formação também contou com a participação de lideranças indígenas   (Foto: Matheus Carvalho)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) encerrou, na quinta-feira (7), um ciclo de formação em Justiça e Policiamento Restaurativo que capacitou mais de 400 agentes de segurança pública em cinco municípios do Estado: Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Aquidauana e Corumbá.

Participaram da capacitação 430 profissionais, entre policiais civis e militares, peritos oficiais e bombeiros militares. O curso foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp).

A formação também contou com a participação de lideranças indígenas, que contribuíram diretamente nas atividades e debates, além de representantes das polícias do Paraguai e da Bolívia, em razão da realidade de fronteira compartilhada por Mato Grosso do Sul.

O objetivo da iniciativa é fortalecer práticas de policiamento com base no diálogo, na escuta e na compreensão cultural das comunidades indígenas. O conteúdo também abordou conceitos de Justiça Restaurativa e experiências internacionais adaptadas à realidade brasileira.

Segundo a Sejusp, o ciclo integra um processo de capacitação contínua voltado à qualificação da atuação das forças de segurança e à ampliação da comunicação com os povos originários.

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