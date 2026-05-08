Processo seletivo do Outback tem vagas para cinco funções em Campo Grande

O Outback Steakhouse abriu processo seletivo para contratação de 12 funcionários em Campo Grande. As vagas são destinadas para atuação em diferentes setores do restaurante, incluindo atendimento, cozinha e serviços gerais.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, atendente de restaurante e recepcionista. As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio da plataforma de recrutamento da empresa.

Segundo a rede, não é necessário possuir experiência anterior para participar da seleção. Os candidatos aprovados passam por treinamento prático voltado à operação do restaurante e à cultura da companhia.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, com ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, incluindo finais de semana e feriados. Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

O Outback também destaca a possibilidade de crescimento interno na empresa, afirmando que grande parte dos gestores da marca iniciou a trajetória profissional em funções operacionais dentro dos restaurantes.

Como participar: https://outback.pandape.infojobs.com.br/

Requisitos: ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Faixa etária: maiores de 18 anos.

Remuneração: variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas.

Benefícios: vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (os dois últimos após o período de experiência).

Etapas do processo seletivo e duração: inscrição online, dinâmica de grupo e entrevistas.

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