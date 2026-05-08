Energisa renova concessão em MS por 30 anos e prevê R$ 4,4 bilhões em investimentos até 2030

A Energisa Mato Grosso do Sul assinou com o Ministério de Minas e Energia a renovação da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no Estado por mais 30 anos. No mesmo anúncio, a empresa informou previsão de R$ 4,4 bilhões em investimentos entre 2026 e 2030, cerca de 20% acima da média anual do ciclo anterior.

Do total, R$ 2,2 bilhões serão destinados à expansão das redes, com previsão de 125 mil novas ligações, e outros R$ 2 bilhões voltados à modernização, melhoria e reforço da infraestrutura elétrica em todo o Estado.

Segundo a empresa, o plano inclui obras estruturantes em diferentes regiões, como novas subestações, ampliações e construção de linhas de alta tensão, com foco em acompanhar o crescimento econômico e a demanda por energia em Mato Grosso do Sul.

Somente em 2026, o investimento previsto é de R$ 928 milhões. A Energisa destaca que os aportes também têm como objetivo aumentar a confiabilidade do sistema, reduzir interrupções e melhorar a qualidade do fornecimento, além de apoiar o desenvolvimento do Estado em áreas como agroindústria, mercado imobiliário e expansão urbana.

Desde que chegou ao Estado, em 2014, a empresa afirma ter investido R$ 5,4 bilhões em modernização e expansão da rede elétrica, com avanços na infraestrutura e melhoria de indicadores de continuidade do serviço.

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