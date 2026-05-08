Consulado Honorário do Japão é instalado na Casa da Indústria em MS

O edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, passou a sediar oficialmente o Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul. A instalação foi marcada nesta quinta-feira (7) pela entrega da placa oficial do consulado e do Selo da Casa Imperial japonesa ao presidente da Fiems, Sérgio Longen.

No ano passado, Longen se tornou o primeiro não-descendente de japoneses a assumir o cargo de cônsul honorário do Japão no Brasil.

Segundo ele, a aproximação entre Mato Grosso do Sul e o Japão vem crescendo nos últimos anos, com foco em integração cultural, educacional e oportunidades econômicas. Entre os projetos discutidos está a realização de um levantamento para identificar o tamanho da comunidade japonesa no Estado.

"Temos a base da exportação de frangos praticamente direcionada para o Japão. Estamos ampliando cada vez mais os suínos dentro dessa base de exportação e temos uma grande demanda na mesa hoje, que é a exportação de bovinos para o país. Enfim, as relações estão melhorando a cada dia”.

Durante o encontro com o cônsul-geral adjunto do Japão, Jiro Takamoto, também foram debatidas possibilidades de ampliação das relações comerciais. Longen destacou que Mato Grosso do Sul já exporta carne de frango para o Japão e busca ampliar os mercados de suínos e bovinos.

Takamoto ressaltou a ligação histórica entre o Japão e Mato Grosso do Sul, estado que abriga uma das maiores comunidades japonesas do país. “Nossa relação, do Japão com Mato Grosso do Sul, é muito forte”, disse.

O representante japonês também sugeriu ações para aproximar empresários japoneses do Estado e apresentar oportunidades de investimento em diferentes setores da economia sul-mato-grossense.

O Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul fica na Casa da Indústria, na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

////

residente da Fiems recebe placa oficial de Consulado Honorário do Japão

Nesta quinta-feira (07), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu das mãos do cônsul-geral adjunto do Japão, Jiro Takamoto, a placa oficial de Consulado Honorário e o Selo da Casa Imperial do país. Com isso, o edifício Casa da Indústria da Fiems passa a sediar, na capital, o espaço oficial do Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul. A ação reitera a nomeação de Longen, que no último ano se tornou o primeiro não-descendente de japoneses a ser apontado como cônsul honorário do país no Brasil.

“Estou muito feliz por esse dia”, conta Sérgio. “Entendo que essa relação tem sido ampliada ano a ano. Em uma visita como essa, a gente discute oportunidades: já criamos aqui uma condição para iniciar um censo no Mato Grosso do Sul e identificar exatamente o tamanho da comunidade japonesa, de onde vêm essas pessoas e o que estão fazendo no estado, buscando oportunidades de integração cultural e também educacional com o Japão”.

Entre os temas discutidos durante o encontro, o presidente da Fiems destaca a possível ampliação de parcerias comerciais entre os países. “Temos a base da exportação de frangos praticamente direcionada para o Japão. Estamos ampliando cada vez mais os suínos dentro dessa base de exportação e temos uma grande demanda na mesa hoje, que é a exportação de bovinos para o país. Enfim, as relações estão melhorando a cada dia”.

Ao falar da relevância atribuída a Mato Grosso do Sul pelo governo de seu país, Takamoto relembra que o estado – onde reside a terceira maior colônia japonesa do Brasil – recebeu três visitas de integrantes da Casa Imperial nos últimos 10 anos. “Nossa relação, do Japão com Mato Grosso do Sul, é muito forte”. Entre as ações em parceria discutidas no encontro, o cônsul sugeriu iniciativas conjuntas para trazer empresários japoneses até MS, de forma a apresentar as potencialidades produtivas locais a possíveis investidores. “Acredito que o Japão pode estreitar ainda mais nossas relações econômicas e políticas”.

Funções do Cônsul e Consulado Honorários

A posição voluntária de cônsul honorário se dispõe a auxiliar cidadãos brasileiros nas regiões que não possuem uma embaixada do país em questão, defendendo os direitos e a assistência, emergencial ou não, da comunidade local. Sua atuação visa facilitar a comunicação com órgãos oficiais e promover iniciativas conjuntas em áreas como cultura, política e comércio. A função é atribuída a pessoas que mantêm fortes vínculos com o Brasil e, sobretudo, com a sociedade regional.

Entre as atribuições do Consulado Honorário no MS estão iniciativas de intercâmbio e conexão com o Japão, incluindo o apoio a brasileiros no exterior em casos de emergência, acidentes, prisões ou falecimentos; suporte a missões diplomáticas e repartições consulares; e a assistência relacionada à emissão de passaportes e outras documentações dos cidadãos do Brasil em território japonês.

O Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul está localizado no edifício Casa da Indústria, na avenida Afonso Pena, n. 1206 em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também