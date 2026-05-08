Consulado Honorário do Japão é instalado na Casa da Indústria em MS

O edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, passou a sediar oficialmente o Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul. A instalação foi marcada nesta quinta-feira (7) pela entrega da placa oficial do consulado e do Selo da Casa Imperial japonesa ao presidente da Fiems, Sérgio Longen.
No ano passado, Longen se tornou o primeiro não-descendente de japoneses a assumir o cargo de cônsul honorário do Japão no Brasil.
Segundo ele, a aproximação entre Mato Grosso do Sul e o Japão vem crescendo nos últimos anos, com foco em integração cultural, educacional e oportunidades econômicas. Entre os projetos discutidos está a realização de um levantamento para identificar o tamanho da comunidade japonesa no Estado.
"Temos a base da exportação de frangos praticamente direcionada para o Japão. Estamos ampliando cada vez mais os suínos dentro dessa base de exportação e temos uma grande demanda na mesa hoje, que é a exportação de bovinos para o país. Enfim, as relações estão melhorando a cada dia”.
Durante o encontro com o cônsul-geral adjunto do Japão, Jiro Takamoto, também foram debatidas possibilidades de ampliação das relações comerciais. Longen destacou que Mato Grosso do Sul já exporta carne de frango para o Japão e busca ampliar os mercados de suínos e bovinos.
Takamoto ressaltou a ligação histórica entre o Japão e Mato Grosso do Sul, estado que abriga uma das maiores comunidades japonesas do país. “Nossa relação, do Japão com Mato Grosso do Sul, é muito forte”, disse.
O representante japonês também sugeriu ações para aproximar empresários japoneses do Estado e apresentar oportunidades de investimento em diferentes setores da economia sul-mato-grossense.
O Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul fica na Casa da Indústria, na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.
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residente da Fiems recebe placa oficial de Consulado Honorário do Japão
Nesta quinta-feira (07), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu das mãos do cônsul-geral adjunto do Japão, Jiro Takamoto, a placa oficial de Consulado Honorário e o Selo da Casa Imperial do país. Com isso, o edifício Casa da Indústria da Fiems passa a sediar, na capital, o espaço oficial do Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul. A ação reitera a nomeação de Longen, que no último ano se tornou o primeiro não-descendente de japoneses a ser apontado como cônsul honorário do país no Brasil.
“Estou muito feliz por esse dia”, conta Sérgio. “Entendo que essa relação tem sido ampliada ano a ano. Em uma visita como essa, a gente discute oportunidades: já criamos aqui uma condição para iniciar um censo no Mato Grosso do Sul e identificar exatamente o tamanho da comunidade japonesa, de onde vêm essas pessoas e o que estão fazendo no estado, buscando oportunidades de integração cultural e também educacional com o Japão”.
Entre os temas discutidos durante o encontro, o presidente da Fiems destaca a possível ampliação de parcerias comerciais entre os países. “Temos a base da exportação de frangos praticamente direcionada para o Japão. Estamos ampliando cada vez mais os suínos dentro dessa base de exportação e temos uma grande demanda na mesa hoje, que é a exportação de bovinos para o país. Enfim, as relações estão melhorando a cada dia”.
Ao falar da relevância atribuída a Mato Grosso do Sul pelo governo de seu país, Takamoto relembra que o estado – onde reside a terceira maior colônia japonesa do Brasil – recebeu três visitas de integrantes da Casa Imperial nos últimos 10 anos. “Nossa relação, do Japão com Mato Grosso do Sul, é muito forte”. Entre as ações em parceria discutidas no encontro, o cônsul sugeriu iniciativas conjuntas para trazer empresários japoneses até MS, de forma a apresentar as potencialidades produtivas locais a possíveis investidores. “Acredito que o Japão pode estreitar ainda mais nossas relações econômicas e políticas”.
Funções do Cônsul e Consulado Honorários
A posição voluntária de cônsul honorário se dispõe a auxiliar cidadãos brasileiros nas regiões que não possuem uma embaixada do país em questão, defendendo os direitos e a assistência, emergencial ou não, da comunidade local. Sua atuação visa facilitar a comunicação com órgãos oficiais e promover iniciativas conjuntas em áreas como cultura, política e comércio. A função é atribuída a pessoas que mantêm fortes vínculos com o Brasil e, sobretudo, com a sociedade regional.
Entre as atribuições do Consulado Honorário no MS estão iniciativas de intercâmbio e conexão com o Japão, incluindo o apoio a brasileiros no exterior em casos de emergência, acidentes, prisões ou falecimentos; suporte a missões diplomáticas e repartições consulares; e a assistência relacionada à emissão de passaportes e outras documentações dos cidadãos do Brasil em território japonês.
O Consulado Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul está localizado no edifício Casa da Indústria, na avenida Afonso Pena, n. 1206 em Campo Grande.
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