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DOF apreende R$ 1,2 milhão em haxixe marroquino em Caarapó

Suspeitos disseram que receberiam R$ 6 mil para transportar a droga até São Paulo

08 maio 2026 - 14h10Vinicius Costa
Drogas foram apreendidasDrogas foram apreendidas   (Divulgação/DOF)

Um casal foi preso pelo DOF nesta quinta-feira (7) transportando quase 17 quilos de haxixe marroquino em Caarapó. A droga estava escondida nos pneus de uma Fiat Fiorino abordada durante bloqueio policial na MS-278, na região de Cristalina.

Segundo a polícia, o homem, de 41 anos, e a mulher, de 35, demonstraram nervosismo e apresentaram informações contraditórias ao serem questionados sobre a viagem, o que levantou suspeitas das equipes.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram 16,8 quilos do entorpecente escondidos nos pneus do veículo. Aos militares, o casal confessou que havia sido contratado para transportar a droga de Coronel Sapucaia até São Paulo (SP), recebendo R$ 6 mil pelo serviço.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a droga e o automóvel, para a Defron, em Dourados. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

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