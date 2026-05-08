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Operação em Corumbá mira irregularidades em casas noturnas e proteção de menores

Operação verificou irregularidades e proteção de crianças e adolescentes em ambientes noturnos

08 maio 2026 - 12h11Vinicius Costa
Ação faz parte da Operação Caminhos SegurosAção faz parte da Operação Caminhos Seguros   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil realizou, na noite desta quinta-feira (7), uma operação de fiscalização em bares e estabelecimentos noturnos de Corumbá. A ação teve como foco o combate a irregularidades e a proteção de crianças e adolescentes em ambientes frequentados durante a noite.

Durante as diligências, os agentes verificaram documentação obrigatória, condições de segurança e possíveis infrações relacionadas à venda de bebidas alcoólicas para menores, uso de narguilé e exploração sexual.

Ao todo, dez estabelecimentos comerciais foram fiscalizados pelas equipes durante a operação. Três locais acabaram notificados para regularização de pendências identificadas no decorrer da ação.

Segundo a Polícia Civil, operações de fiscalização devem continuar sendo realizadas de forma periódica no município como parte das ações preventivas e de enfrentamento à criminalidade.

A Operação Caminhos Seguros foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia, Guarda Municipal e equipes do setor de posturas da Prefeitura.

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