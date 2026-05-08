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Vídeo: Homem é preso após agredir esposa grávida em bar de Água Clara

O suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica

08 maio 2026 - 10h11Vinicius Costa    atualizado em 08/05/2026 às 11h11
Suspeito foi detido na frente da delegaciaSuspeito foi detido na frente da delegacia   (Reprodução/Alerta Água Clara)

Valentão que agrediu a própria esposa grávida em um bar na região central de Água Clara, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar e um investigador, na noite desta quinta-feira, dia 7.

Após a agressão, a mulher procurou a delegacia para registrar a ocorrência e o agressor também compareceu a unidade policial, mas desacatou o policial civil, que pediu apoio da Polícia Militar para controlar a situação.

O PM precisou sacar a arma de choque para afastar os familiares que eram contrários a detenção do indivíduo. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica, resistência e desacato, permanecendo à disposição da Justiça.

Segundo informações do portal Alerta Água Clara, o homem faz uso de tornozeleira eletrônica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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