Vídeo: Homem é preso após agredir esposa grávida em bar de Água Clara

Valentão que agrediu a própria esposa grávida em um bar na região central de Água Clara, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar e um investigador, na noite desta quinta-feira, dia 7.

Após a agressão, a mulher procurou a delegacia para registrar a ocorrência e o agressor também compareceu a unidade policial, mas desacatou o policial civil, que pediu apoio da Polícia Militar para controlar a situação.

O PM precisou sacar a arma de choque para afastar os familiares que eram contrários a detenção do indivíduo. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica, resistência e desacato, permanecendo à disposição da Justiça.

Segundo informações do portal Alerta Água Clara, o homem faz uso de tornozeleira eletrônica.

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