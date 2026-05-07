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Polícia captura condenado por estupro a 39 anos de prisão em Itaquiraí

Segundo a Polícia Civil, a pena evidencia a extrema gravidade dos crimes praticados

07 maio 2026 - 18h10Vinicius Costa
DEPCA cumpriu o mandado de prisãoDEPCA cumpriu o mandado de prisão   (Divulgação/PCMS)

Mais um estuprador foi retirado de circulação pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) durante a Operação Caminhos Seguros, nesta quinta-feira, dia 7, em Itaquiraí.

O indivíduo, de 27 anos, foi localizado na área rural do município. Contra ele, havia um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória com uma pena de 39 anos de reclusão em regime fechado.

Segundo a Polícia Civil, a pena evidencia a extrema gravidade dos crimes praticados. Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

A expressiva pena aplicada demonstra a severidade das condutas investigadas e reforça a atuação da Polícia Civil no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente em regiões de difícil acesso.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

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