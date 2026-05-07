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Motociclista morre em acidente e polícia investiga causas em Dourados

Testemunhas apresentaram versões contraditórias e dificultou trabalho das autoridades

07 maio 2026 - 11h38Vinicius Costa
Motocicleta que era pilotada pela vítimaMotocicleta que era pilotada pela vítima   (Leandro Holsbach)

O motociclista Zinho da Silva Juca, de 29 anos, morreu durante a noite desta quarta-feira, dia 6, em razão de um acidente de trânsito que aconteceu no anel viário de Dourados, no trecho entre a MS-156 e a BR-163.

As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda são imprecisas devido as versões contraditórias apresentadas pelas testemunhas que permaneceram no local.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima seguia na moto, uma Honda CG 150 Titan, quando sofreu a queda e a motocicleta foi encontrada na margem da rodovia.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou os primeiros socorros ainda no local, mas encaminhou a vítima para o Hospital da Vida em estado gravíssimo. Porém, o motociclista chegou sem vida a unidade hospitalar.

Ainda conforme o site local, uma jovem, de 24 anos, estava na garupa da moto foi arrolada como testemunha, assim como outra mulher, de 28 anos, que pilotava outra moto e permaneceu no local.

Inicialmente, a primeira versão apresentada era de que Zinho teria atropelado um animal na pista, mas nenhum indício foi encontrado. Posteriormente, a versão era de que o motociclista atingiu um veículo, que não parou no local, mas também não foram encontrado vestígios.

Contudo, uma marca de sulcagem - maior violência no acidente, foi encontrada da moto da testemunha até onde o veículo da vítima parou na margem da rodovia. A marca levantou a suspeita do envolvimento da motocicleta da testemunha no acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

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