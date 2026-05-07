Procura por flores cresce 50% na Ceasa-MS antes do Dia das Mães

A poucos dias do Dia das Mães, a movimentação na floricultura da Ceasa/MS já mudou o ritmo do entreposto em Campo Grande. A procura por flores aumentou cerca de 50% neste período, impulsionada principalmente pela busca por presentes tradicionais como rosas e orquídeas.

Para atender a demanda, a reposição de mercadorias precisou ser reforçada. Segundo a administração da floricultura, duas carretas carregadas de flores foram encomendadas especialmente para a data, considerada a mais importante do ano para o setor. A maior parte dos produtos já havia sido comercializada ainda antes do fim da semana.

O aumento nas vendas também mobilizou comerciantes de outras cidades de Mato Grosso do Sul. Donos de floriculturas de municípios como Nioaque e Jaraguari chegaram de madrugada à Ceasa/MS para retirar encomendas feitas antecipadamente e garantir o abastecimento das lojas para o fim de semana.

Entre os itens mais procurados pelos consumidores, rosas e orquídeas seguem liderando as vendas, mantendo a tradição das flores como principal escolha para homenagear as mães. Comerciantes relatam que o movimento neste período pode superar em mais de 70% o registrado em semanas comuns.

A floricultura da Ceasa/MS funciona de segunda a sábado, das 4h às 12h, atendendo tanto lojistas quanto consumidores finais. A expectativa do setor é de que o fluxo continue intenso até o domingo do Dia das Mães.

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