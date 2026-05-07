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Produtos da Ypê tem fabricação e comercialização suspensos pela Anvisa

A medida foi adotada após terem sido identificadas "falhas graves na produção"

07 maio 2026 - 12h12Sarah Chaves
Foto: Eduardo Matysiak/Ato Press/Estadão ConteúdoFoto: Eduardo Matysiak/Ato Press/Estadão Conteúdo  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu fabricação, comercialização e distribuição de diversos produtos da marca Ypê. Segundo a decisão, lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetantes terão de ser recolhidos e não poderão ser usados pelos consumidores.

A medida foi adotada após terem sido identificadas “falhas graves na produção” e vale para todos os lotes com numeração final 1.

“Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo (SP)”, informou a agência.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário.

“Foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade”, detalhou a Anvisa, ao explicar que tais requisitos são essenciais em termos de fabricação para garantir a segurança sanitária dos produtos.

 

Por meio de nota, a agência informa que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos.

A empresa Ypê informou que “em novembro de 2025, após uma análise interna que detectou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos, a Química Amparo anunciou o recolhimento voluntário cauteloso dos lotes”.

Um comunicado da Ypê foi divulgado no site da empresa com orientações aos consumidores sobre os riscos que o uso desses produtos podem causar à saúde, e o que fazer, caso alguém os tenha adquirido.

Produtos
A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7).

Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

Lava Louças Ypê Clear Care 
Lava Louças com enzimas ativas Ipê 
Lava Louças Ypê 
Lava Louças Ypê Clear Care 
Lava Louças Ypê Toque Suave 
Lava Louças concentrado Ypê Green 
Lava Louças Ypê Clear 
Lava Louças Ypê Green 
Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor 
Lava Roupas Líquido 
Tixan Ypê Cuida das Roupas 
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac 
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha 
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green 
Lava Roupas Líquido Ypê Express 
Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT 
Lava Roupas Líquido Ypê Premium 
Lava Roupas Tixan Maciez 
Lava Roupas Tixan Primavera 
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de uso geral Atol 
Desinfetante Perfumado Atol 
Desinfetante Pinho Ypê
Lava roupas Tixan Power ACT 

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