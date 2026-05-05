AGORA: Motociclista morre atropelado após acidente na Avenida Gunter Hans

Vinicius Costa, Vinicius Santos e Taynara Menezes atualizado em 05/05/2026 às 19h02

Motociclista, até o momento não identificado, morreu no começo da noite desta terça-feira, dia 5, na Avenida Gunter Hans, região do bairro Guanandi, em Campo Grande.

Informações apuradas pela reportagem apontam que a vítima se envolveu em um acidente com um carro e ao cair, acabou atropelado por um ônibus.

Em virtude dos ferimentos, o motociclista não resistiu e faleceu ainda no local. O socorro chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito. A Polícia Militar de Trânsito está no local realizando os procedimentos de praxe.

Outra informação apurada pela reportagem é de que o condutor do veículo de passeio não possui carteira de habilitação.

A Polícia Civil e a Policia Científica foram acionadas para os procedimentos padrão.

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