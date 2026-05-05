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Operação prende estuprador condenado a 12 anos de prisão em Ivinhema

Prisão aconteceu em meio a ação Caminhos Seguros

05 maio 2026 - 18h40Vinicius Costa
Sala de atendimento da DEPCASala de atendimento da DEPCA   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 38 anos, foi preso nesta terça-feira, dia 5, em Ivinhema, em meio a Operação Caminhos Seguros. Ele tinha uma condenação de 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável a ser cumprida.

Foi cumprido o mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva pela equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Assim que capturado, o indivíduo foi encaminhado à unidade policial local e colocado à disposição da Justiça. As ações da Polícia Civil seguem em andamento ao longo do dia.

Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

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