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Padrasto que estuprou enteada por quatro anos é preso em Campo Grande

Ele foi condenado a uma pena de 14 anos e se aproveitava da proximidade familiar para cometer os crimes

05 maio 2026 - 18h10Vinicius Costa
Imagem de homem com algema Imagem de homem com algema   (Foto: Ilustrativa / Divulgação)

Homem, que não teve identificação divulgada, foi preso durante a terça-feira, dia 5, em uma ação realizada pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que cumpriu um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação é resultado de uma sentença condenatória transitada em julgado, que impôs ao autor uma pena total de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado.

Segundo as investigações e a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os crimes ocorreram de forma continuada entre os anos de 2013 e 2017. O autor, que à época era padrasto da vítima, aproveitava-se da proximidade familiar para praticar atos libidinosos e conjunção carnal.

A vítima, do sexo feminino, tinha apenas 13 anos de idade quando os abusos começaram. Além da vulnerabilidade pela idade, os documentos apontam que a menor necessitava de cuidados especiais por fazer uso de medicações controladas para o tratamento de epilepsia. O condenado utilizava-se de manipulação psicológica e oferecia quantias em dinheiro para manter os abusos em sigilo.

O detido foi encaminhado para a unidade prisional correspondente, onde iniciará o cumprimento de sua pena conforme determinado pela Justiça.

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