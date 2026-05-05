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Rapaz que entrou na frente de tiros para salvar namorada morre em Três Lagoas

Gabriel dos Santos foi atingido por dois disparos, enquanto Kailayne Mirele levou oito tiros

05 maio 2026 - 14h12Vinicius Costa    atualizado em 05/05/2026 às 14h15
Gabriel foi atingido por três tirosGabriel foi atingido por três tiros   (Redes Sociais)

Morreu nesta terça-feira, dia 5, Gabriel dos Santos Souza, de 19 anos, após não resistir aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo durante um atentado na noite de domingo, dia 3, na região da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Ele estava acompanhado da namorada Kailayne Mirele Esperidião, de 19 anos, no momento do ataque. Ela morreu ainda no local ao levar cerca de oito disparos - Gabriel, em determinada ocasião, chegou a entrar na frente para proteger a companheira e foi atingido também.

Conforme o site 24h News MS, o jovem foi socorrido em estado grave para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu e faleceu na manhã desta terça.

O caso aconteceu enquanto as duas vítimas trabalhavam em uma tenda de lanches, no momento em que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e foram surpreendidos, que chegaram a simular um assalto, mas efetuaram vários disparos contra Kailayne.

Ainda conforme o site local, amigos e familiares passaram a prestar homenagens de despedida às vítimas.

Prisão de suspeito - Caíque Natan de Souza, de 27 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, dia 4, sob a suspeita de estar envolvido diretamente no crime cometido contra o casal e nos recentes atentados que aconteceram em Três Lagoas, no final de abril e início de maio.

Conforme a Polícia Civil, as diligências vinham sendo realizadas de forma ininterrupta após crimes ocorridos entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A partir da troca de informações entre forças de segurança de Três Lagoas e municípios vizinhos, foi possível identificar o autor e levantar informações sobre o possível local onde ele estaria escondido junto a outros envolvidos.

Durante as buscas, os investigadores visualizaram um veículo Fiat Palio saindo de um imóvel. Como um automóvel com características semelhantes havia sido utilizado em um dos crimes investigados, a equipe iniciou acompanhamento tático.

O condutor foi abordado ao descer do veículo em um posto de combustíveis, sendo flagrado em posse de uma pistola calibre 9mm. Na sequência, policiais civis e militares retornaram à residência de onde o investigado havia saído e localizaram um revólver calibre .38, além de dezenas de munições calibres 9mm e .38.

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