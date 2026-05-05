Coleta de DNA em presídio reforça investigações criminais em MS

A coleta de material genético de presos em Mato Grosso do Sul passou a reforçar, de forma direta, investigações criminais ao ampliar a base de comparação de DNA usada pela perícia no Estado. A ação foi realizada na Gameleira, na última quinta-feira, dia 30.

A ação mais recente mobilizou equipes dentro de unidade prisional em Campo Grande e resultou em cerca de 300 coletas, integrando uma operação interestadual que busca conectar vestígios biológicos a possíveis autores de crimes, inclusive entre diferentes estados.

O trabalho foi conduzido de forma conjunta pelas polícias Científica e Penal, com triagem prévia dos custodiados e coleta não invasiva do material biológico. Os perfis passam por análise laboratorial antes de serem inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos, seguindo critérios técnicos e legais.

Com o cruzamento desses dados, é possível relacionar evidências encontradas em cenas de crime a indivíduos cadastrados, além de identificar ligações entre ocorrências distintas e reforçar provas em investigações em andamento.

Atualmente, Mato Grosso do Sul já soma milhares de perfis genéticos cadastrados, com registros de coincidências que auxiliaram investigações, indicando o potencial da ferramenta para ampliar a elucidação de crimes no Estado e no país.

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