Foragido por homicídio, 'Bigode' é procurado em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul procura por Jonathan Lucas Pereira, de 21 anos, conhecido como “Bigode”, investigado por um homicídio e três tentativas de homicídio em Campo Grande. Contra ele há mandado de prisão preventiva em aberto, e o suspeito é considerado foragido.

O crime ocorreu na madrugada de 30 de novembro de 2025, em frente a uma conveniência, quando a vítima Marcelo Almeida Moura Bezerra foi morta a tiros. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o ataque também deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com as apurações, 'Bigode' e um comparsa, conhecido como “Tavinho”, aguardaram a passagem de dois homens em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo. A ação foi registrada por câmeras de segurança e teria sido motivada por uma desavença anterior entre o suspeito e a vítima.

As investigações apontam que “Tavinho” morreu em dezembro de 2025 durante confronto com a Polícia Militar. Já Jonathan segue foragido e, conforme a Polícia Civil, é considerado de alta periculosidade, com histórico de envolvimento em outros crimes, incluindo tentativas de homicídio e roubo.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça em abril deste ano, após indicação de risco à ordem pública e possível intimidação de testemunhas.

Informações sobre o paradeiro do foragido podem ser repassadas à DHPP pelo número: (67) 99217-1527.

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