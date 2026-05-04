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Consumidor da Capital deve investir até R$ 200 no presente de Dia das Mães, aponta pesquisa

Levantamento do Procon Municipal indica preferência por pagamento à vista e maior cautela nas compras

04 maio 2026 - 15h28Taynara Menezes
Entre os itens mais procurados, perfumes e cosméticos lideram a preferênciaEntre os itens mais procurados, perfumes e cosméticos lideram a preferência   (Foto: Elias Campos)

Consumidores de Campo Grande devem gastar, em média, até R$ 200 na compra do presente de Dia das Mães. É o que revela pesquisa do Procon Municipal de Campo Grande, realizada entre os dias 23 e 30 de abril.

Entre os itens mais procurados, perfumes e cosméticos lideram a preferência, com 24,1%. Na sequência aparecem acessórios, como bolsas e relógios (16,1%), e calçados (12,6%). Também figuram na lista roupas e eletrodomésticos (8% cada), chocolates (6,9%), flores (5,7%), eletrônicos (3,4%) e livros (2,6%).

O levantamento aponta ainda um comportamento mais cauteloso por parte dos consumidores: 54% pretendem pagar à vista, enquanto 66,6% afirmam que devem pesquisar preços antes de efetuar a compra.

De acordo com o superintendente do Procon, José Costa Neto, a proposta é orientar a população. “Nosso objetivo é incentivar uma comemoração com responsabilidade financeira, garantindo que o consumidor esteja atento aos seus direitos”, afirma.

Sobre os locais de compra, o comércio de rua lidera com 27% das intenções, seguido por shopping centers (21,8%) e compras pela internet (18,1%).

O Procon reforça a importância de exigir nota fiscal e verificar as políticas de troca antes da compra. A expectativa é de que o Dia das Mães impulsione o comércio local, com consumidores mais conscientes e atentos ao planejamento financeiro.

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