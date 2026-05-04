Batata e frutas puxam alta no hortifrúti em MS na última semana de abril

A oferta menor de alguns produtos puxou a alta de preços no atacado de hortifrúti em Mato Grosso do Sul na última semana de abril, segundo boletim divulgado pela CEASA-MS. Batata inglesa, maçã gala, manga tommy e melão espanhol ficaram mais caros, enquanto itens como alface, cenoura e tomate registraram queda.

A maior pressão veio da batata inglesa, que subiu 4,76% e passou a ser comercializada a R$ 210 o saco de 50 kg. O avanço é atribuído ao fim da safra das águas, que reduz a oferta no curto prazo. A expectativa do mercado é de manutenção desse cenário ao longo de maio, com possibilidade de novos reajustes até a entrada mais consistente da safra das secas.

Entre as frutas, a manga Tommy teve a maior variação da semana, com alta de 13,36%, chegando a R$ 75 a caixa de 6 kg, impactada por problemas climáticos no início do ano. A maçã Gala também avançou 7,2%, reflexo da redução no ritmo de colheita e menor disponibilidade de frutas de melhor qualidade. O melão espanhol completou o grupo de altas, com valorização de 6,18%.

Por outro lado, a alface crespa liderou as quedas, com recuo de 11,04%, pressionada pelo excesso de oferta e consumo mais fraco no fim de mês. Cenoura (-10%), mamão Havaí (-14,29%), melancia (-3,45%) e tomate longa vida (-7,69%) também ficaram mais baratos, influenciados principalmente pela menor demanda e ajustes na oferta.

De acordo com a CEASA/MS, fatores como clima, sazonalidade, logística e comportamento do consumo seguem determinando as oscilações no atacado. O boletim semanal é usado como referência para produtores, comerciantes e consumidores acompanharem o mercado e planejarem compras.

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