Diferença de preços chega a 157% em itens da cesta básica em Campo Grande

Levantamento do Procon Mato Grosso do Sul aponta que itens da cesta básica apresentaram variação de até 157% entre supermercados de Campo Grande no mês de abril. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 23, em 13 estabelecimentos da Capital.

As maiores diferenças de preços foram registradas em produtos de mercearia e hortifrúti. O sal lidera a lista, com variação de 157,33%, seguido pelo macarrão, com 150,42%. Também aparecem entre os itens com maior oscilação a banana nanica, com 143,27%, e o alho, com 133,44%.

Produtos de higiene e limpeza também apresentaram variações significativas. A pasta de dente teve diferença de 122,46% entre os locais pesquisados, enquanto o sabonete variou 115,68% e o detergente, 103,75%.

De acordo com o levantamento, os preços servem como referência ao consumidor e podem sofrer alterações conforme a demanda ou a oferta de promoções nos estabelecimentos.

Na comparação com janeiro, o Procon identificou pressão inflacionária no custo da cesta básica. O feijão carioca de um quilo teve alta de 41,38%, enquanto o arroz tipo 1, de cinco quilos, registrou aumento de 13,31%.

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