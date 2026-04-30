TRE mantém atendimento no feriado e fim de semana para eleitores se regularizarem

Mesmo com feriado e fim de semana, a Justiça Eleitoral vai manter o atendimento para quem ainda precisa regularizar o título antes do fechamento do cadastro, marcado para 6 de maio. O reforço no funcionamento inclui plantões extras justamente para evitar que o eleitor fique sem atendimento nos últimos dias do prazo.

O primeiro sábado (18) de plantão especial em Mato Grosso do Sul marca o início desse atendimento ampliado. A medida foi adotada para facilitar o acesso de quem precisa resolver pendências perto da data limite.

Os Cartórios Eleitorais e as Centrais de Atendimento passam a funcionar em regime de plantão, das 8h às 13h, também nos dias 25 de abril (sábado) e 2 e 3 de maio (sábado e domingo). O atendimento será mantido ainda no feriado de 1º de maio (sexta-feira), Dia do Trabalhador.

Em Campo Grande, o serviço é oferecido no Memorial da Cultura (antigo Fórum Estadual), na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Durante a semana, o funcionamento segue normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O prazo para regularizar o título eleitoral termina em 6 de maio e não será prorrogado. A consulta da situação eleitoral pode ser feita pelo autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No interior do Estado, o atendimento ao público ocorre das 12h às 18h até o dia 27 de abril. Depois disso, o horário também será ampliado, passando a funcionar das 8h às 18h até o encerramento do prazo.



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