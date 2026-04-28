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Jornada de trabalho e escala 6x1 será pautada em audiência na Câmara Municipal

Evento nesta quarta (29) busca discutir alternativas e ouvir diferentes setores da sociedade

28 abril 2026 - 13h52Sarah Chaves
Foto: Davi Pinheiro/DivulgaçãoFoto: Davi Pinheiro/Divulgação  

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza audiência pública nesta quarta-feira (29), às 9h, para discutir a redução da jornada de trabalho sem corte de salário, incluindo o fim da escala 6x1 e a adoção de carga horária de 30 horas para servidores municipais.

O debate foi convocado pela vereadora Luiza Ribeiro, que preside a Comissão de Política e Direitos das Mulheres, de Cidadania e de Direitos Humanos. A proposta é reunir trabalhadores, especialistas, gestores públicos e representantes sindicais para avaliar os impactos do modelo atual e alternativas mais equilibradas.

Segundo a parlamentar, a audiência busca abrir espaço para diálogo e construção de propostas. A discussão envolve temas como qualidade de vida, saúde e valorização dos trabalhadores.

O assunto também está em debate no Congresso Nacional, onde propostas sobre mudanças na jornada de trabalho avançam, incluindo o fim da escala 6x1 e a redução gradual da carga horária.

A audiência é aberta ao público e pode ser acompanhada presencialmente ou pelas transmissões ao vivo da TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis.
 

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