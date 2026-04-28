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Mutirão leva vagas de emprego com início imediato em Corumbá

Ação da Lhg Mining na Casa do Trabalhador oferece oportunidades em áreas técnicas, operacionais e para PCD

28 abril 2026 - 15h12Taynara Menezes
Carteira de trabalho Carteira de trabalho   (Foto: Época Negócios)

Um mutirão levará vagas de emprego com início imediato a Corumbá nesta quarta-feira (29). Promovida pela Lhg Mining, a ação ocorre na Casa do Trabalhador e contempla oportunidades em diferentes áreas, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

No período da manhã, das 8h às 12h, serão realizadas seleções para os cargos de mecânico móvel, mecânico especializado móvel, técnico mecânico móvel e eletromecânico.

Já à tarde, das 13h às 17h, os candidatos poderão concorrer à vaga de técnico de controle de processos, que exige experiência prévia e formação técnica nas áreas de química, mineração ou metalurgia.

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