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IPVA 2026: quarta parcela vence no dia 30 de abril em Mato Grosso do Sul

Sefaz alerta para juros e restrições no licenciamento em caso de atraso

28 abril 2026 - 16h12Taynara Menezes

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul que parcelaram o IPVA 2026 têm até quinta-feira (30) para pagar a quarta parcela. O prazo é importante para evitar juros, multas e problemas no licenciamento.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, o imposto pode ser dividido em até cinco vezes. A última parcela vence em 29 de maio.

O atraso impede a emissão do licenciamento e pode gerar penalidades. As guias são digitais e devem ser emitidas pelo site da Sefaz.

O Estado conta com cerca de 870 mil veículos na base do IPVA e mantém isenções para casos específicos, como veículos antigos, oficiais e pessoas com deficiência, além de benefícios para frotas e veículos movidos a GNV.

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