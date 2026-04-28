Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Economia

BB lança boleto com Pix automático para pagamentos recorrentes

Nova solução permite quitar contas mensais sem repetir etapas

28 abril 2026 - 17h23Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
PIXPIX   (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta terça-feira (28) uma nova ferramenta para facilitar o pagamento de contas recorrentes: o boleto com Pix automático. A solução, inédita no país, permite que boletos mensais, como contas de luz ou mensalidades, sejam pagos automaticamente após uma única autorização do cliente.

A ferramenta pretende simplificar o processo tanto para quem paga quanto para empresas que recebem, reduzindo etapas e evitando atrasos.

Como funciona na prática

O funcionamento é simples: ao pagar um boleto com Código QR via Pix, o cliente pode autorizar, naquele momento, que os próximos pagamentos sejam feitos automaticamente.

Depois disso:

  • Os boletos futuros são agendados automaticamente
  • O valor é debitado na data de vencimento
  • Não é necessário repetir o pagamento todo mês

O cliente não precisa ter conta no Banco do Brasil para usar a funcionalidade. A autorização pode ser feita por usuários de qualquer instituição financeira.

O que muda para o consumidor - Para quem paga contas recorrentes, a principal vantagem é a praticidade. Hoje, o cliente precisa lembrar de pagar cada boleto manualmente ou cadastrar débito automático, nem sempre disponível para todos os serviços.

Com o Pix automático via boleto:

  • O processo acontece em uma única etapa
  • Há menos risco de esquecer pagamentos
  • O controle continua com o cliente, que precisa autorizar previamente

Benefícios para empresas - Do lado das empresas, a nova ferramenta busca resolver um problema comum: a inadimplência e a dificuldade de integração entre sistemas.

Segundo o BB, a solução:

  • Mantém o modelo tradicional de boleto
  • Permite cobrança de juros e multa por atraso
  • Não exige mudanças complexas nos sistemas
  • Facilita a conciliação financeira (controle de pagamentos recebidos)

Além disso, o pagamento automático tende a aumentar a previsibilidade de caixa, já que reduz atrasos e esquecimentos por parte dos clientes.

Onde está disponível - A primeira empresa a adotar o novo modelo é a Equatorial Energia, que começou a oferecer a opção para clientes em estados como Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Amapá.

A expectativa é que a solução seja expandida gradualmente para outras regiões e empresas nos próximos meses.

Próximas etapas - Inicialmente, o recurso está disponível para empresas que utilizam a API de cobrança do Banco do Brasil, uma ferramenta que integra sistemas de pagamento.

A tendência, segundo o banco, é ampliar o acesso à medida que a tecnologia evoluir e ganhar adesão no mercado.

Na prática, o boleto com Pix automático representa uma tentativa de unir dois formatos já populares no Brasil, o boleto bancário e o Pix, criando uma alternativa mais simples e eficiente para pagamentos recorrentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente assinou o decreto
Economia
Lula assina decreto que promulga acordo UE-Mercosul
Gasolina empurrou a inflação
Economia
Gasolina e alimentos pressionam, e prévia da inflação sobe para 0,89%
Preço do diesel registra queda em postos nas saídas de Campo Grande
Economia
Preço do diesel registra queda em postos nas saídas de Campo Grande
IPVA 2026: quarta parcela vence no dia 30 de abril em Mato Grosso do Sul
Economia
IPVA 2026: quarta parcela vence no dia 30 de abril em Mato Grosso do Sul
Cartão do Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 8 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Programa foi lançado neste dia 27 de abril
Economia
Governo federal anuncia recursos para o Pronaf Mais Leite
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Vendas do Tesouro Direto batem recorde histórico em março
Foto: Divulgação/ Ceasa-MS
Economia
Batata e uva puxam alta de preços na Ceasa/MS
Arquivo - luoman/Getty Images
Economia
Com cota chinesa, alta da carne já pesa nas gôndolas dos supermercados
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de abril
Economia
Beneficiários do NIS final 7 recebem parcela do Bolsa Família nesta segunda

Mais Lidas

Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026