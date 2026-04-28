Auxílio de mais de R$ 80 mil beneficia 33 atletas em Campo Grande

Campo Grande formalizou, nesta terça-feira (28), a concessão do Auxílio-Atleta para 33 esportistas contemplados no primeiro trimestre de 2026. O investimento nesta etapa ultrapassa R$ 80 mil.

Criado pela Lei nº 6.754/2021, o programa oferece suporte financeiro para participação em competições oficiais. Os valores variam conforme o nível do evento: até R$ 5 mil para competições internacionais, R$ 3 mil para nacionais fora de Mato Grosso do Sul e R$ 2 mil para disputas dentro do Estado.

O auxílio pode ser utilizado para custear despesas como transporte, hospedagem, alimentação e inscrições.

Entre os beneficiados está o atleta paralímpico de tênis de mesa, Gabriel Yure, de 29 anos, que compete em maio no Centro Paralímpico, em São Paulo.

“É sempre bom representar o município e o Estado e poder fomentar o esporte paralímpico. A Funesp auxiliou com transporte e estadia, e isso faz diferença, porque temos custos de treinamento e outras demandas para manter o alto rendimento. Sem esse auxílio, provavelmente eu não conseguiria participar”, afirmou.

O programa atende atletas e equipes que representam o município em competições oficiais no Brasil e no exterior, com seleção realizada com participação do Conselho Municipal de Esportes.

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