Atleta sidrolandense de 10 anos assina contrato com o Corinthians

O jovem atleta Henrique Gomes, de apenas 10 anos, natural de Sidrolândia, deu um passo gigantesco na carreira ao assinar contrato com o Sport Club Corinthians Paulista, passando a integrar as categorias de base do clube paulista.

Ele foi descoberto após se destacar em vídeos publicados nas redes sociais e durante participação na Taça Brasil, competição realizada em Joinville, em Santa Catarina, onde chamou a atenção de observadores técnicos.

A assinatura marca o início de uma nova fase na trajetória do atleta, que passa a ter formação em um dos principais centros do futebol nacional, conhecido por revelar jogadores para o cenário brasileiro e internacional.

Em manifestação nas redes sociais, o garoto celebrou a conquista e destacou a importância da oportunidade.

"Deus é bom o tempo todo. Hoje é dia de celebrar, de agradecer e de sentir um orgulho que não cabe no peito. Um passo de cada vez, com humildade e muita dedicação. Obrigado ao Esporte Clube Corinthians por acreditar nesse sonho. É só o começo. Seguimos escrevendo essa história".

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