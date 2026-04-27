Dez dias depois, polícia prende 2º envolvido em tentativa de homicídio em Paranaíba

Durante as investigações sobre uma tentativa de homicídio no dia 17 de abril, a Polícia Civil de Paranaíba conseguiu localizar e prender o segundo envolvido no crime no Jardim América, na manhã desta segunda-feira, dia 27, dez dias após o atentado.

A instituição explicou que conforme as informações obtidas na investigação, o crime teria sido motivado por desavenças pretéritas entre os envolvidos.

Durante o curso das investigações, um dos autores já havia sido preso cautelarmente, e, com a prisão do segundo envolvido, "a Polícia Civil consolida mais uma importante etapa no enfrentamento à criminalidade violenta no município, reforçando a resposta rápida e eficaz diante de crimes dessa natureza".

O conduzido foi encaminhado para a delegacia e posteriormente será recambiado ao sistema prisional. As investigações continuam para verificação de possíveis desdobramentos.

A Polícia Civil reafirma a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

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