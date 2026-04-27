UEMS tem inscrições prorrogadas para cursinho gratuito preparatório para o Enem

Estudantes de Campo Grande ganharam mais tempo para se inscrever no cursinho preparatório gratuito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), após a prorrogação do prazo anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) para os cursinhos populares em todo o país.

A iniciativa integra a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) e prepara alunos para o Enem e vestibulares. O projeto segue com vagas abertas e oferece bolsa de R$ 200 mensais para auxílio permanência.

Podem participar estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com conta bancária em nome próprio. As inscrições são realizadas por meio de formulário, clicando aqui.

Criado em 2023, o cursinho já atendeu cerca de 1,2 mil alunos e busca ampliar o acesso ao ensino superior com reforço pedagógico e atividades de apoio à formação dos estudantes.

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