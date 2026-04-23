Governo amplia vagas e convoca 750 novos estudantes para o MS Supera

O Governo do Estado convocou 750 novos estudantes para o MS Supera 2026, com prazo até 30 de abril para assinatura do Termo de Concessão. O resultado final do processo seletivo foi publicado nesta quinta-feira (23) pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

O número inclui 150 vagas a mais que as 600 previstas inicialmente, após desligamentos de bolsistas por conclusão de curso, desistência ou descumprimento de regras.

Ao todo, o processo teve 6.094 inscritos, com 1.572 habilitados — sendo 101 do Ensino Médio Profissionalizante (3 indígenas) e 1.471 do Ensino Superior (96 indígenas). Quem não foi convocado segue no cadastro de reserva. O pagamento da primeira parcela está previsto até 8 de maio.

O MS Supera oferece bolsa mensal de um salário mínimo (R$ 1.621) para estudantes de baixa renda, com objetivo de garantir permanência nos estudos e reduzir a evasão.

Para participar, é preciso atender critérios como renda limitada, matrícula em curso técnico ou superior e residência em Mato Grosso do Sul há mais de dois anos, além de não acumular outros benefícios. A lista completa e mais detalhes estão no site da Sead.

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