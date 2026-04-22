MEC cria programa para fortalecer grêmios estudantis no país

O Ministério da Educação instituiu, nesta quarta-feira (22), o Programa Nacional de Grêmios Estudantis, chamado “Participa Jovem Educação”, com foco em ampliar a participação dos estudantes nas escolas e reduzir desigualdades no ensino. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

Na prática, o programa busca fortalecer os grêmios estudantis e incentivar o protagonismo juvenil dentro das escolas públicas. Entre os objetivos estão aumentar a participação dos alunos nas decisões escolares, estimular práticas democráticas e melhorar o ambiente de aprendizagem.

O texto prevê que estados, municípios e o Distrito Federal poderão aderir de forma voluntária. Em contrapartida, terão que fornecer dados ao governo federal, apoiar ações do programa e incentivar a participação de estudantes e profissionais da educação.

O programa será estruturado em três frentes principais: coordenação entre governos, formação de estudantes e profissionais, e ações de valorização e divulgação de iniciativas estudantis.

Para viabilizar as ações, o MEC poderá oferecer apoio técnico e financeiro, incluindo repasse de recursos, oferta de cursos, editais e incentivo a projetos e eventos ligados à participação estudantil.

A portaria também cria uma estrutura de gestão com coordenação nacional, representantes nos estados e agentes ligados à juventude, que vão atuar na implementação do programa. Alguns desses participantes poderão receber bolsas.

Além disso, será formado um comitê nacional, com participação do governo e de movimentos estudantis, responsável por acompanhar e sugerir melhorias nas ações.

Segundo o governo, a proposta é aproximar os jovens da escola, fortalecer o sentimento de pertencimento e ampliar a participação deles nas políticas educacionais.



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