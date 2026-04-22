Jovem fica em estado grave ao ser ferida a tiros em praça de Aparecida do Taboado

Jovem, de 19 anos, foi socorrida em estado grave na noite desta terça-feira, dia 21, após ser atingida por quatro disparos de arma de fogo enquanto estava em uma praça, no Jardim Samara, em Aparecida do Taboado.

Pelo menos três indivíduos encapuzados são suspeitos de terem cometido a tentativa de homicídio, após chegarem em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estacionado próximo onde a vítima estava e abrirem fogo contra ela.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por dois tiros na região lombar e outros dois na perna. Conforme relatado pelo pai da jovem para a Polícia Militar, os suspeitos já haviam passado diversas vezes na frente da residência da vítima.

Ele chegou a dizer que um dos suspeitos desceu e visualizou o interior de uma residência, estando armado. Depois disso, cerca de dez minutos, o pai tomou conhecimento da tentativa de homicídio que deixou a filha ferida.

A Polícia Militar esteve no local do fato, mas não encontrou vestígios, principalmente pela ausência de cápsulas ou marcas de disparos. Os suspeitos não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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