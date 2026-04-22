Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem fica em estado grave ao ser ferida a tiros em praça de Aparecida do Taboado

Três indivíduos encapuzados cometeram o crime e já haviam passado na frente da casa da vítima

22 abril 2026 - 10h11Vinicius Costa
Praça onde ocorreu a tentativa de homicídioPraça onde ocorreu a tentativa de homicídio   (Costa Leste News)

Jovem, de 19 anos, foi socorrida em estado grave na noite desta terça-feira, dia 21, após ser atingida por quatro disparos de arma de fogo enquanto estava em uma praça, no Jardim Samara, em Aparecida do Taboado.

Pelo menos três indivíduos encapuzados são suspeitos de terem cometido a tentativa de homicídio, após chegarem em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estacionado próximo onde a vítima estava e abrirem fogo contra ela.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por dois tiros na região lombar e outros dois na perna. Conforme relatado pelo pai da jovem para a Polícia Militar, os suspeitos já haviam passado diversas vezes na frente da residência da vítima.

Ele chegou a dizer que um dos suspeitos desceu e visualizou o interior de uma residência, estando armado. Depois disso, cerca de dez minutos, o pai tomou conhecimento da tentativa de homicídio que deixou a filha ferida.

A Polícia Militar esteve no local do fato, mas não encontrou vestígios, principalmente pela ausência de cápsulas ou marcas de disparos. Os suspeitos não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação aconteceu em Campo Grande e Ponta Porã
Polícia
Operação da PF mira esquema de ocultação de patrimônio em MS
Advogada Camila Cavalcante Bastos - Foto: Arquivo
Geral
Ex-vice-presidente da OAB-MS fica fora de indiciamento em relatório da Operação Ultima Ratio
Carros e produtos foram apreendidos
Polícia
Fiscalização apreende carros carregados com produtos ilegais em Ponta Porã
Casaco estava com manchas de sangue
Polícia
Bebê encontrado morto em lixeira estava com cordão umbilical em Ponta Porã
Rodovias federais tiveram 18 acidentes
Polícia
'Feriadão de Tiradentes' encerra com 3 mortes nas rodovias federais de MS
Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Polícia afirma que imagens de câmeras teriam sido apagadas após homicídio no Jd. Monumento
Vídeo: Ladrão age à vontade e leva bateria de caminhão no Aero Rancho
Polícia
Vídeo: Ladrão age à vontade e leva bateria de caminhão no Aero Rancho
Foto: PRF/MG
Polícia
Seis pessoas da mesma família e um cachorro morrem em batida entre carro e carreta
Gabriel jogava videogame com o irmão no momento do crime
Polícia
Jovem é chamado em frente de casa e morto a tiros em Aparecida do Taboado
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC