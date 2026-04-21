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Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso

O festival confirmou que a festa vai ocorrer nesta quarta-feira (21), na avenida Duque de Caxias

21 abril 2026 - 20h01Vinícius Santos     atualizado em 21/04/2026 às 20h28
Cantores - Foto: ReproduçãoCantores - Foto: Reprodução  

Está confirmado em Campo Grande o evento “Cê Tá Doido”, que acontece nesta quarta-feira (22), em um posto de combustíveis localizado na avenida Duque de Caxias, nº 4494, região do Aeroporto Internacional.

O perfil oficial @cetadoido_festival confirmou a realização da gravação, que já vinha sendo comentada como possibilidade na Capital, especialmente após a movimentação e estrutura montada no local.

A proposta é transformar o tradicional “postinho” em palco para a gravação do novo DVD do projeto, em um evento aberto ao público. Entre as atrações confirmadas estão Ícaro e Gilmar, Panda e a dupla Humberto e Ronaldo, que devem comandar o show ao vivo durante a gravação.

Apesar de gratuito, o evento terá ingressos limitados. A organização reforça que quem não garantir entrada antecipadamente pode ficar de fora. Os ingressos serão liberados às 20h (horário local) pelo site vaideingresso.com.br.

A expectativa é de grande público, com movimentação intensa na região durante a noite do evento, especialmente entre os amantes do modão sertanejo. Por onde passa, o “Cê Tá Doido” costuma atrair multidões.

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Palco - Foto: Ilustrativa / Reprodução
 

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