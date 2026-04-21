Ao lado do Brasil, Senegal persegue protagonismo no Sul Global

O Senegal busca ampliar seu protagonismo no cenário internacional ao lado do Brasil, reforçando a articulação entre países do chamado Sul Global em meio a mudanças na geopolítica mundial.

A estratégia foi destacada durante o 10º Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança na África, realizado na capital senegalesa, Dacar, que reuniu representantes de dezenas de países para discutir segurança, desenvolvimento e cooperação internacional.

Durante o encontro, o presidente Bassirou Diomaye Faye defendeu maior integração entre países africanos e investimentos voltados à juventude como caminhos para enfrentar desafios como terrorismo, mudanças climáticas e instabilidade econômica.

Nesse contexto, o Senegal se aproxima de países como o Brasil para fortalecer a cooperação Sul-Sul, modelo que busca reduzir a dependência de potências tradicionais e ampliar a autonomia de nações em desenvolvimento. A parceria envolve áreas como segurança, economia e desenvolvimento sustentável.

O movimento ocorre em um cenário global marcado por tensões comerciais, fragmentação política e busca por novos polos de influência. A aposta senegalesa é consolidar uma atuação mais ativa em fóruns internacionais e ampliar alianças estratégicas para ganhar relevância no debate global.

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