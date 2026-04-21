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Internacional

Telegram é alvo de investigação por conteúdo ilegal envolvendo menores

Apuração avalia se plataforma cumpre regras de proteção a crianças

21 abril 2026 - 13h33Vinicius Costa

O Reino Unido abriu uma investigação contra o aplicativo Telegram por suspeitas de circulação de material de abuso sexual infantil, colocando a plataforma no centro de um novo esforço do país para reforçar a proteção de menores no ambiente digital.

A apuração é conduzida pela Ofcom, órgão regulador das comunicações britânicas, que busca avaliar se o serviço está cumprindo as regras de segurança online ao impedir a disseminação desse tipo de conteúdo ilegal. A iniciativa ocorre após indícios e análises que apontaram possíveis falhas no controle dentro da plataforma.

A investigação faz parte de uma estratégia mais ampla do governo britânico para reduzir riscos a crianças na internet, especialmente após a entrada em vigor da Lei de Segurança Online de 2023, que ampliou a responsabilização de empresas de tecnologia. O primeiro-ministro Keir Starmer tem defendido medidas mais rígidas contra plataformas digitais.

Caso sejam comprovadas irregularidades, o Telegram pode sofrer sanções, incluindo multas e exigências de mudanças em seus mecanismos de moderação. A investigação também integra um movimento internacional de maior pressão sobre empresas de tecnologia em relação à segurança de usuários, sobretudo menores.

Em resposta, a empresa nega as acusações e afirma que vem adotando ferramentas para combater conteúdos ilegais desde 2018, incluindo sistemas de detecção automatizada. A companhia também argumenta que mantém políticas voltadas à privacidade e à segurança, enquanto acompanha o andamento do processo no Reino Unido.

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