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Operação Tiradentes da PRF termina nesta terça-feira em MS

Ação reforçou fiscalização nas rodovias durante o feriado; balanço final será divulgado na quarta-feira

21 abril 2026 - 13h12Taynara Menezes
PRF segue atuando nas rodoviasPRF segue atuando nas rodovias   (Divulgação/PRF)

A Operação Tiradentes 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, chega ao fim nesta terça-feira (21) nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação foi intensificada ao longo do feriado prolongado com foco na prevenção de acidentes e no reforço da segurança viária.

Desde o início da operação, as equipes ampliaram a fiscalização, com atenção especial para casos de alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas, considerados os principais fatores de risco para sinistros nas estradas.

Além do policiamento ostensivo, a operação contou com o apoio de sistemas de videomonitoramento, o que permitiu ampliar a vigilância, especialmente nos trechos sob concessão no Estado.

De acordo com a PRF, durante todo o período do feriado não houve restrição de trânsito nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. O balanço final da operação será divulgado na quarta-feira (22).

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