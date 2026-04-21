Operação Tiradentes da PRF termina nesta terça-feira em MS

A Operação Tiradentes 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, chega ao fim nesta terça-feira (21) nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação foi intensificada ao longo do feriado prolongado com foco na prevenção de acidentes e no reforço da segurança viária.

Desde o início da operação, as equipes ampliaram a fiscalização, com atenção especial para casos de alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas, considerados os principais fatores de risco para sinistros nas estradas.

Além do policiamento ostensivo, a operação contou com o apoio de sistemas de videomonitoramento, o que permitiu ampliar a vigilância, especialmente nos trechos sob concessão no Estado.

De acordo com a PRF, durante todo o período do feriado não houve restrição de trânsito nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. O balanço final da operação será divulgado na quarta-feira (22).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também