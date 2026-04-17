Sebrae IA #1 Abr26
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande

A Polícia Militar atende à ocorrência e aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica

17 abril 2026 - 23h55Vinícius Santos
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa  

Idoso de 60 anos foi morto com golpe de faca na noite desta sexta-feira (17). O caso ocorreu em um bar no bairro Vila Manoel Sêcco Thomé, na região do Indubrasil, saída para Terenos.

Conforme informações iniciais, o Corpo de Bombeiros chegou a comparecer ao local, na rua Ganso, e tentou a reanimação da vítima, mas sem êxito. A Polícia Militar atende à ocorrência e aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica para a realização dos levantamentos periciais em local de crime violento.

Ainda segundo informações preliminares, o suspeito sentou-se ao lado da vítima, conversou por alguns instantes e, em seguida, desferiu a facada. Ninguém no bar soube identificar o autor, que fugiu logo após o crime.

(*) Matéria em atualização.

UNIMED Corrida - Abr26

