Executado em barbearia no Centro-Oeste tinha extensa ficha criminal e usava tornozeleira

Foi identificado como sendo Fabrício Filiu Silva, de 30 anos, o homem assassinado a tiros dentro de uma barbearia na região do bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, no final da manhã desta sexta-feira (17).

A vítima morreu sentada na cadeira de atendimento do estabelecimento e, no momento da execução, utilizava tornozeleira eletrônica. Conforme apurado pelo JD1, Fabricio possuía uma extensa ficha criminal.

Os registros policiais e processos judiciais vêm desde 2015, incluindo envolvimento com tráfico de drogas, crimes do Sistema Nacional de Armas, ameaça, receptação e outras ocorrências.

Crime - De acordo com informações preliminares, o homem estava em uma barbearia localizada nas proximidades de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) quando foi atingido pelos disparos.

A Guarda Civil Metropolitana chegou primeiro ao local, solicitando o apoio da Polícia Militar e demais autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas a vítima já estava em óbito.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também