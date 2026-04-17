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Executado em barbearia no Centro-Oeste tinha extensa ficha criminal e usava tornozeleira

O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas a vítima já estava em óbito

17 abril 2026 - 12h11Vinícius Santos     atualizado em 17/04/2026 às 12h41
Viaturas no local - Foto: WhatsApp / JD1Viaturas no local - Foto: WhatsApp / JD1  

Foi identificado como sendo Fabrício Filiu Silva, de 30 anos, o homem assassinado a tiros dentro de uma barbearia na região do bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, no final da manhã desta sexta-feira (17).

A vítima morreu sentada na cadeira de atendimento do estabelecimento e, no momento da execução, utilizava tornozeleira eletrônica. Conforme apurado pelo JD1, Fabricio possuía uma extensa ficha criminal. 

Os registros policiais e processos judiciais vêm desde 2015, incluindo envolvimento com tráfico de drogas, crimes do Sistema Nacional de Armas, ameaça, receptação e outras ocorrências.

Crime - De acordo com informações preliminares, o homem estava em uma barbearia localizada nas proximidades de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) quando foi atingido pelos disparos.

A Guarda Civil Metropolitana chegou primeiro ao local, solicitando o apoio da Polícia Militar e demais autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas a vítima já estava em óbito.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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