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Desorientado e com lesões na cabeça, homem é socorrido no Jardim Tarumã

A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi socorrida à UPA sem conseguir relatar o que havia acontecido

17 abril 2026 - 10h23Vinícius Santos
Corpo de Bombeiros atendeu a vítimaCorpo de Bombeiros atendeu a vítima   (DePaula News Ms)

Um homem de 31 anos foi socorrido com lesões na cabeça na noite de quinta-feira (17), no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Conforme o registro policial, a equipe foi acionada e se deslocou até o endereço para averiguar uma possível situação de lesão corporal. No local, os policiais encontraram a vítima com sinais de desorientação, fala desconexa, dificuldade de locomoção e lesões na região da cabeça e no ombro direito. 

O Corpo de Bombeiros Militar já prestava os primeiros atendimentos quando a guarnição chegou. O homem foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado à UPA Universitário para atendimento médico. 

Segundo a ocorrência, ele estava sem condições de fornecer informações sobre a autoria ou a dinâmica das lesões. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e encaminhado ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada).

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