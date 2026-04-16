PRF apreende 368 kg de maconha em Bataguassu e prende homem em flagrante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 368 quilos de maconha na quarta-feira (15), em Bataguassu. Um homem foi preso em flagrante durante a ação.

Conforme a PRF, os policiais realizavam fiscalização na BR-267 quando abordaram um Jeep Renegade. Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a viagem, o motorista acabou confessando que transportava a droga. Os agentes também relataram forte odor de maconha vindo do veículo.

Na vistoria, os policiais encontraram a droga escondida no assoalho do automóvel. O entorpecente foi apreendido no local. O motorista afirmou que pegou a carga em Ponta Porã e a levaria até o estado de São Paulo. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil em Bataguassu, onde o caso foi registrado.

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