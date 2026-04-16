Incêndio em área protegida: PF investiga ação criminosa para manejo de gado em Ladário

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Baía Negra para apurar a prática de incêndio em bem da União na Área de Preservação Ambiental Baía Negra, em Ladário.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em outubro de 2025, após a identificação de focos de queimadas na região. As diligências apontaram a existência de dois suspeitos de provocar os incêndios, com o objetivo de viabilizar a construção de um embarcadouro para manejo de gado.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Documentos e aparelhos celulares foram recolhidos e agora passam por análise. O material deve auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos na prática criminosa.

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