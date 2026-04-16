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Trânsito

Mudança no trânsito em Campo Grande: rua Sete de Setembro passa a ser mão única

Segundo a proposta do município, as intervenções buscam organizar o fluxo de veículos, reduzir pontos de conflito e melhorar a mobilidade

16 abril 2026 - 13h23Vinícius Santos
Divulgação / PREFCGDivulgação / PREFCG  

Motoristas de Campo Grande devem ficar atentos a uma nova mudança no trânsito no centro. A partir desta sexta-feira (16), a rua Sete de Setembro, no trecho entre as ruas Castro Alves e Bahia, passa a operar em mão única.

O reordenamento viário faz parte de um conjunto de ajustes implantados pela prefeitura na região central, que já vinha passando por alterações desde o início da semana. Entre as mudanças, estão novas regras de circulação na Avenida Afonso Pena, onde algumas conversões à esquerda deixaram de ser permitidas.

Segundo a proposta do município, as intervenções buscam organizar o fluxo de veículos, reduzir pontos de conflito e melhorar a mobilidade em uma das áreas mais movimentadas da capital.

Com a alteração no sentido da via, o semáforo do trecho também foi reprogramado para se adequar à nova dinâmica do trânsito. Equipes da Agetran estão no local orientando os motoristas.

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