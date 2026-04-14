Homem em situação de rua morre atropelado por carreta na BR-262, em Campo Grande

Um homem em situação de rua, com idade aproximada de 40 anos, morreu após ser atropelado na rodovia BR-262, na região do bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seria conhecida pelo prenome “Donizete”, mas não portava documentos pessoais. A Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência no trecho da rodovia localizado no Núcleo Industrial.

No local, foi constatado que o acidente envolveu uma carreta e um pedestre, que morreu antes da chegada do socorro. O corpo foi encontrado no acostamento da via, com lesões na cabeça. Próximo ao local, estava estacionada uma carreta da marca Volvo, com placas da Bolívia, com o pisca-alerta acionado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de origem boliviana, estava com a documentação regular. Em depoimento, ele relatou que seguia da Bolívia com destino a Rio Claro (SP) quando, devido à baixa iluminação da rodovia, não conseguiu evitar o atropelamento após a vítima surgir repentinamente na pista.

Ainda conforme o relato, o condutor tentou frear, mas não houve tempo para impedir o impacto. A vítima foi arremessada para o acostamento e morreu no local. O motorista permaneceu na área até a chegada das equipes de resgate e policiais.

O teste do etilômetro realizado no condutor não indicou consumo de álcool. A perícia constatou danos na parte frontal do caminhão, compatíveis com o atropelamento. Não há registros de câmeras de segurança na região.

Populares informaram que o homem era andarilho e conhecido como Donizete. Como não havia documentos, foi solicitada perícia necropapilar para identificação oficial. Há indícios de que ele seja natural do estado de São Paulo.

O motorista da carreta foi liberado após os trâmites policiais. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local, onde o óbito da vítima foi constatado às 19h59. O caso é investigado como sinistro de trânsito com vítima fatal, possivelmente provocado pela própria vítima, e foi registrado no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada).

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