Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Trânsito

Homem em situação de rua morre atropelado por carreta na BR-262, em Campo Grande

O motorista, de origem boliviana, foi liberado após os trâmites policiais por estar com toda a documentação regular

14 abril 2026 - 08h36Vinícius Santos
Bombeiros atenderam a ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1Bombeiros atenderam a ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1  

Um homem em situação de rua, com idade aproximada de 40 anos, morreu após ser atropelado na rodovia BR-262, na região do bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seria conhecida pelo prenome “Donizete”, mas não portava documentos pessoais. A Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência no trecho da rodovia localizado no Núcleo Industrial. 

No local, foi constatado que o acidente envolveu uma carreta e um pedestre, que morreu antes da chegada do socorro. O corpo foi encontrado no acostamento da via, com lesões na cabeça. Próximo ao local, estava estacionada uma carreta da marca Volvo, com placas da Bolívia, com o pisca-alerta acionado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de origem boliviana, estava com a documentação regular. Em depoimento, ele relatou que seguia da Bolívia com destino a Rio Claro (SP) quando, devido à baixa iluminação da rodovia, não conseguiu evitar o atropelamento após a vítima surgir repentinamente na pista.

Ainda conforme o relato, o condutor tentou frear, mas não houve tempo para impedir o impacto. A vítima foi arremessada para o acostamento e morreu no local. O motorista permaneceu na área até a chegada das equipes de resgate e policiais.

O teste do etilômetro realizado no condutor não indicou consumo de álcool. A perícia constatou danos na parte frontal do caminhão, compatíveis com o atropelamento. Não há registros de câmeras de segurança na região.

Populares informaram que o homem era andarilho e conhecido como Donizete. Como não havia documentos, foi solicitada perícia necropapilar para identificação oficial. Há indícios de que ele seja natural do estado de São Paulo.

O motorista da carreta foi liberado após os trâmites policiais. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local, onde o óbito da vítima foi constatado às 19h59. O caso é investigado como sinistro de trânsito com vítima fatal, possivelmente provocado pela própria vítima, e foi registrado no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmera flagrou a batida - Foto: Reprodução / Vídeo
Polícia
VÍDEO: Mãe e filho ficam em estado grave após atropelamento no Jardim Noroeste
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
Carro após o capotamento - Foto: PC de Souza
Interior
Após bater em moto e fugir, motorista capota Fiat Palio e acaba detido em Coxim
Local do acidente - Foto: Rogério Valim
Trânsito
Motociclista é encaminhado à Santa Casa após acidente na Antônio Maria Coelho
Operação Páscoa: BR-163 tem queda de 68% nos acidentes e nenhuma morte
Trânsito
Operação Páscoa: BR-163 tem queda de 68% nos acidentes e nenhuma morte
Sem freio, caminhão tomba em rotatória da Mato Grosso e motorista evita tragédia na Capital
Trânsito
Sem freio, caminhão tomba em rotatória da Mato Grosso e motorista evita tragédia na Capital
Arte - JD1 Notícias / Foto: Kevyn / Redes Sociais
Trânsito
Vídeo de câmera mostra acidente que matou militar na Fábio Zahran, em Campo Grande
Atropelamento e menina / Reprodução
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou acidente que matou Lauren no Nova Lima
Passageira foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
VÍDEO: Carro capota, motorista 'some' e deixa passageira sozinha em avenida da Capital
Local onde aconteceu o acidente
Trânsito
Motociclista fica em estado gravíssimo ao ser atingido por condutor bêbado na Afonso Pena

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande