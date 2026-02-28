Menu
Motociclista fica em estado gravíssimo ao ser atingido por condutor bêbado na Afonso Pena

Acidente aconteceu em frente ao Bioparque Pantanal, onde motorista tentou realizar a conversão para retornar no sentido ao Parque dos Poderes

28 fevereiro 2026 - 11h32Luiz Vinicius
Local onde aconteceu o acidenteLocal onde aconteceu o acidente   (Reprodução/Google Maps)

Motociclista, de 21 anos, foi socorrido em estado gravíssimo no começo da madrugada deste sábado, dia 28, após ser atingido por um veículo Volkswagen Gol, conduzido por um motorista, de 22 anos, que estava com sinais visíveis de embriaguez, que foi preso em flagrante.

O acidente aconteceu na frente do Bioparque Pantanal, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Os dois veículos seguiam no sentido do Parque dos Poderes ao centro da cidade, quando em determinado momento, o motorista tentou realizar uma conversão para retornar ao sentido em direção ao Parque dos Poderes, quando interceptou o trajeto do motociclista, ocasionando a colisão.

O suspeito havia pegado o carro de um amigo emprestado após passar a noite bebendo na rua 14 de Julho com demais amigos, conforme informações do boletim de ocorrência.

Ainda segundo o registro, ele recusou realizar o teste do bafômetro, mas foi realizada a constatação, pois o suspeito estava com sinais visíveis de embriaguez, além de confirmar que esteve bebendo na companhia do pai também mais cedo.

O dono do veículo foi acionado e tomou conhecimento da situação após a ligação de amigos e explicou para a Polícia Civil e Militar que emprestou o carro ao indivíduo, com a alegação de que ele levaria a ex-namorada até os altos da Avenida Afonso Pena.

