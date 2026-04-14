Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Polícia

VÍDEO: Mãe e filho ficam em estado grave após atropelamento no Jardim Noroeste

O condutor do carro atingiu as vítimas que estavam em uma motocicleta e fugiu do local, deixando-as pedindo socorro no bairro Noroeste

14 abril 2026 - 09h23Vinícius Santos     atualizado em 14/04/2026 às 11h41
Câmera flagrou a batida - Foto: Reprodução / VídeoCâmera flagrou a batida - Foto: Reprodução / Vídeo  

Mulher de 26 anos e o filho dela, de 11, ficaram em estado grave após serem atropelados por um carro na tarde de segunda-feira (13), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima conduzia uma motocicleta, tendo a criança como passageira no momento do acidente.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades da rua Osasco registraram a colisão e mostram a violência do impacto. Conforme o boletim de ocorrência, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTRAN) atendeu a ocorrência. 

No local, no cruzamento da rua Osasco com a rua Flores da Cunha, os policiais constataram que a cena já estava descaracterizada. As vítimas, condutora e passageiro da motoneta, já haviam sido socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

Ambos apresentavam múltiplas fraturas. A mulher foi entubada e encaminhada em estado grave para o hospital Santa Casa de Campo Grande. Ainda segundo o registro policial, o condutor do veículo Chevrolet Onix não estava no local no momento da chegada da equipe, tendo se evadido após a colisão, juntamente com o carro.

A motocicleta em que estavam as vítimas foi recolhida devido a pendências administrativas. Pelas imagens, é possível observar que a condutora da motocicleta realizava uma conversão à esquerda e teria acionado o sinalizador de direção. Durante a manobra, ela foi atingida pelo veículo, que colidiu com a moto no meio da conversão.

Até o momento, o condutor do carro não foi identificado.

Veja o vídeo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação - PF
Polícia
PF intercepta 52 kg de skunk em transportadora e prende suspeitos em Campo Grande
Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Subtenente que atirou na companheira segue vivo em estado grave na Santa Casa
Divulgação - PF
Polícia
PF intensifica combate a esquema de medicamentos ilegais usados para emagrecimento em MS
O caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Venezuelano procurado pela Justiça é preso em Campo Grande com documentos falsos
Arquiteta que caiu de caminhonete do ex-marido é velada em Campo Grande
Polícia
Arquiteta que caiu de caminhonete do ex-marido é velada em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Dourados
Polícia
Filho é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe em Dourados
Bombeiros atenderam a ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Homem em situação de rua morre atropelado por carreta na BR-262, em Campo Grande
Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Mulher teve tufo de cabelo arrancado antes de ser baleada no Colúmbia
Vídeo mostra mulher pulando muro para fugir de subtenente após ser baleada; assista
Polícia
Vídeo mostra mulher pulando muro para fugir de subtenente após ser baleada; assista
Subtenente que atirou na companheira no Columbia morre no hospital
Polícia
Subtenente que atirou na companheira no Columbia morre no hospital

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande