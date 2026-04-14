VÍDEO: Mãe e filho ficam em estado grave após atropelamento no Jardim Noroeste

Mulher de 26 anos e o filho dela, de 11, ficaram em estado grave após serem atropelados por um carro na tarde de segunda-feira (13), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima conduzia uma motocicleta, tendo a criança como passageira no momento do acidente.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades da rua Osasco registraram a colisão e mostram a violência do impacto. Conforme o boletim de ocorrência, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTRAN) atendeu a ocorrência.

No local, no cruzamento da rua Osasco com a rua Flores da Cunha, os policiais constataram que a cena já estava descaracterizada. As vítimas, condutora e passageiro da motoneta, já haviam sido socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ambos apresentavam múltiplas fraturas. A mulher foi entubada e encaminhada em estado grave para o hospital Santa Casa de Campo Grande. Ainda segundo o registro policial, o condutor do veículo Chevrolet Onix não estava no local no momento da chegada da equipe, tendo se evadido após a colisão, juntamente com o carro.

A motocicleta em que estavam as vítimas foi recolhida devido a pendências administrativas. Pelas imagens, é possível observar que a condutora da motocicleta realizava uma conversão à esquerda e teria acionado o sinalizador de direção. Durante a manobra, ela foi atingida pelo veículo, que colidiu com a moto no meio da conversão.

Até o momento, o condutor do carro não foi identificado.

Veja o vídeo:

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