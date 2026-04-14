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PF intensifica combate a esquema de medicamentos ilegais usados para emagrecimento em MS

Policiais da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão no município de Campo Grande

14 abril 2026 - 11h11Vinícius Santos
Divulgação - PFDivulgação - PF  

A Polícia Federal deflagrou, na segunda-feira (13/4), a Operação Emagrecimento Seguro III, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande (MS). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal.

A investigação tem como objetivo reprimir a comercialização ilegal de produtos farmacêuticos utilizados no controle de diabetes e no emagrecimento, que teriam sido introduzidos no país de forma irregular.

Na fase mais recente da operação, a ação ocorreu de forma localizada em Campo Grande, com cumprimento dos mandados judiciais no município.

Segunda fase da operação já havia ocorrido com apoio da Anvisa

No dia 7 deste mês, uma fase da operação foi deflagrada em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com ações simultâneas em diversos estados.

Na ocasião, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e realizadas 24 ações de fiscalização em todo o país.

As ações ocorreram nos estados do Acre, Espírito Santo, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina.

A investigação segue em andamento para identificar a cadeia de distribuição e possíveis responsáveis pela comercialização dos produtos ilegais.

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