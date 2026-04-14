Filho é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe em Dourados

Uma mulher de 50 anos foi vítima de agressões na tarde de ontem (13), em Dourados, em um caso registrado como violência doméstica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O suspeito é o próprio filho, de 28 anos, que foi preso em flagrante após ameaças e ataque contra a mãe.

De acordo com as informações da Folha de Dourados, o homem teria agredido a vítima de forma violenta e feito ameaças de morte. “Vou te matar e colocar fogo na sua casa”. Familiares acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e encaminhou o suspeito para a delegacia.

Na Depac, ele foi autuado em flagrante no âmbito da violência doméstica e permanece preso, à disposição da Justiça.

Em depoimento, a mulher relatou que não é a primeira vez que sofre agressões do filho. Segundo ela, já houve episódios anteriores, inclusive com ameaças de morte com o uso de faca. Diante da situação, a vítima solicitou medidas protetivas.

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